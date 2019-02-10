أعلن مسؤولون في المكسيك مقتل صحافي في ولاية "تاباسكو" جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.وقال مكتب المدعي العام في الولاية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية اليوم الأحد - إن الصحافي جيسوس راموس قد قتل أمس (السبت)، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية أن راموس قد تعرض لإطلاق نار أثناء تناوله وجبة الإفطار أمس (السبت) في مطعم كان يتردد عليه. يشار إلى أن راموس هو ثاني صحافي يقتل في المكسيك هذا العام .. حيث أنه في يناير الماضي قتل مدير محطة إذاعية محلية وألقي على جانب الطريق في ولاية "باجا كاليفورنيا سور".