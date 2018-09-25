أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، على إمهال الاتحاد الأوروبي بريطانيا شهرين لدفع 2.7 مليار يورو من الرسوم الجمركية المخصصة للميزانية الأوروبية.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي خطابًا في وقت لاحق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك ويتوقع أن يشدد ترامب في خطابه على تأكيد مصالح الولايات المتحدة ومهاجمة إيران والحديث عن التقدم الذي يحرزه في قضية كوريا الشمالية.

وسلطت الضوء على اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش الحوثيين بارتكاب انتهاكات من بينها تعذيب المحتجزين.

وتناقلت الصحف خسارة رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين تصويتا على الثقة في البرلمان ما يعني أنه سيستقيل من منصبه.