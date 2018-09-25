أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، على إمهال الاتحاد الأوروبي بريطانيا شهرين لدفع 2.7 مليار يورو من الرسوم الجمركية المخصصة للميزانية الأوروبية.
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي خطابًا في وقت لاحق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك ويتوقع أن يشدد ترامب في خطابه على تأكيد مصالح الولايات المتحدة ومهاجمة إيران والحديث عن التقدم الذي يحرزه في قضية كوريا الشمالية.
وسلطت الضوء على اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش الحوثيين بارتكاب انتهاكات من بينها تعذيب المحتجزين.
وتناقلت الصحف خسارة رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين تصويتا على الثقة في البرلمان ما يعني أنه سيستقيل من منصبه.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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