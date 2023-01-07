 اعتقال صحافي في إيران بعد مقابلات مع عائلات محكومين بالإعدام

قبض على صحافي إيراني بعد مقابلات مع عائلات محكومين بالإعدام بسبب الاحتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني، على ما أعلنت اليوم الجمعة صحيفة "اعتماد" الإيرانية الإصلاحية.وقالت "اعتماد" على موقعها الالكتروني: "أوقف مدير قسم السياسة في صحيفة "اعتماد"، مهدي بيكوغلي، م.ونشر الصحافي في الأسابيع الأخيرة مقابلات مع عائلات محتجين حكم عليهم بالإعدام لضلوعهم في التظاهرات.

وأضافت الصحيفة "كتبت زوجته على تويتر أن هاتفه المحمول وكمبيوتره ومقتنياته الشخصية صودرت خلال اعتقاله".