أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

تناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، مبادرة برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، إقرار يوم عالمي لمناهضة الاسلاموفوبيا، بهدف تقوية قيم التسامح والحوار الحضاري والدفاع عن حقوق الشعوب الإسلامية، والجاليات المسلمة في بلدان العالم.

مغاربيا، تابعت الصحف اهتمامها بالحراك السياسي الذي تعيشه تونس في انتظار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري أواخر هذا الشهر،والتي ستعرف منافسة حادة بين المرشحين استاذ القانون قيس سعيد، وقطب الإعلام نبيل القروي.

وتابعت الصحف ردود الفعل على الهجوم التخريبي الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة ارامكو بالمملكة العربية السعودية، ونقلت الصحف اتهام المملكة لإيران بالوقوف وراء هذا العدوان التخريبي.

وتناقلت أخبار الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى إقدام قوات الاحتلال أمس على قتل سيدة فلسطينية عند حاجز عسكري شمال القدس المحتلة.

اوربيا، تطرقت الصحف المغربية إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لندن للتفاوض بجدية بهدف الحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد بلا اتفاق.