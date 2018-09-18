أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إصابة 26 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الاسرائيلي الحي، فيما أصيب عشرات اخرون بحالات اختناق خلال مسيرة بحرية نظمتها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في عرض بحر المنطقة الشمالية الغربية للقطاع وعلى شواطئ تلك المنطقة.
وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تأكيدات رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في عمّان أن موقف الأردن وثوابته تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، انها تنطلق من مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتحدثت عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابعت صحف فلسطين عن عقد وفد حركة "فتح" برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، جلسة مباحثات عقب في القاهرة مع مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، وناقش عددًا من الملفات أبرزها ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات روجر ديفيز مدير عمليات "الأونروا" في الأردن، أن استمرار عمل "الأونروا" مرتبط بالجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مرتبطا بتوقف الدعم أو التبرعات، فالجمعية العامة هي من أعطى التفويض للأونروا بقرار صادر عنها، وهي الوحيدة التي تستطيع إلغاء هذا التفويض، مؤكدًا استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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