أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون أمس على حساسية الوضع الأمني في البلاد، في ظل استمرار الحراك الشعبي، داعيا اجهزة الأمن إلى المزيد من اليقظة والحذر.

وأشارت في موضوع محلي آخر إلى إصرار المعارضة على ضرورة أن تكون لجنة الحوار الوطني الجامع سيدة في قراراتها ورفع أي وصاية عليها من جانب السلطة، وسلطت الضوء على اتفاق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وتحالف قوى التغيير والحرية، أمس، على وثيقة الاعلان الدستوري التي تعبد الطريق للخروج من الأزمة في السودان.

وتطرقت للشأن اليمني لافتة إلى شن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هجوما آخر على منشأت حيوية في مدينة الحديدة مستهدفا هذه المرة مجمعا صناعيا وتجاريا.