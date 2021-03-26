اهتمامات الصحف المصرية ش26 آذار

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة من أجل مساندة الجهود الليبية لقيادة المرحلة الانتقالية وأبرزت صحف الجمعة في الإطار ذاته تأكيد الرئيس المصري دعم مصر الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في جميع المجالات والمحافل الإقليمية والدولية، وتشديده على استمرار الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية ونشرت دعوة وزارة الخارجية الأمريكية الأطراف اليمينة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل حل الأزمة، ومطالبتها باتخاذ خطوات إضافية لاسيما الإنهاء الفوري للمعارك في مأرب والوقف الشامل لإطلاق النار.

وتناقلت صحف القاهرة دعوة الولايات المتحدة الأمريكية الساسة اللبنانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبًا لانقاذ البلاد من أزماتها العديدة وذلك بعد أشهر من الخلافات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة وأشارت إلى تأكيد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي رغبه بلاده في استكمال المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي مع تأكيد ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق والسعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية وتابعت صحف مصر الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، مبرزة دعوة القادة الأوروبيون خلال القمة المنعقد في بروكسل إلى الإبقاء على قيود صارمة وتسريع التطعيم للجم انتشار متحورات فيروس كورونا.