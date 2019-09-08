أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان والصين وأفغانستان على مواصلة بذل الجهود المشتركة لبناء الثقة السياسية المتبادلة ودعم المصالحة والسلام والاستقرار الإقليميين والتعاون الإنمائي والربط والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وأخبرت عن رفض باكستان السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند عبور مجالها الجوي، في ظل التوتر الراهن بين البلدين على خلفية الوضع بإقليم كشمير، واهتمت بتركيب السُلطات الباكستانية تسع أنظمة رادار مراقبة حديثة في المطارات الرئيسة بجميع أنحاء البلاد لحماية المجال الجوي من أي عدوان مفاجئ.

وتناقلت صحف باكستان أنباء مواجهة سكان الشطر الهندي من إقليم كشمير نقصًا حادًا في تأمين الأدوية اللازمة بسبب حظر التجوال المفروض عليهم منذ أكثر من شهر، وأخبرت عن تكثيف السُلطات الباكستانية حملة مكافحة وباء حمى الضنك الذي بدأ ينتشر في المدن الباكستانية بسبب تكاثر البعوض المسبب له في فصل الأمطار الموسمية الحالي.

وأشارت إلى عرض منظمة "شنغهاي للتعاون" على الهند استعدادها لأداء دور الوساطة لحل نزاع كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وتطرقت إلى ترحيب الحكومة الأفغانية بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية لإبرام اتفاقية سلام مع حركة طالبان تضمن السلام الدائم في أفغانستان.