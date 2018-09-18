أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتطورات الأحداث في ليبيا مع إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً تشكيل قوة مشتركة لفض النزاع وبسط الأمن بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقع قرار تشكيل القوة بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.
وأوردت في سياق متصل نبأ إنهاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مهام قائدي القوات البرية والجوية وأمين عام وزارة الدفاع.
وتحدثت عن توغل آليات عسكرية تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي داخل أراضي قطاع غزة من الجهة الشمالية الشرقية ، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل حالة الترقب والاستنفار لقوات الاحتلال على حدود قطاع غزة.
وعرجت على تحذير منظمة الصحة العالمية من انتشار سريع لوباء الكوليرا في العاصمة الزيمبابوية هراري
GMT 13:04 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:59 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:11 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين
GMT 08:44 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين
GMT 08:42 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الإثنين
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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