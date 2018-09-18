أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتطورات الأحداث في ليبيا مع إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً تشكيل قوة مشتركة لفض النزاع وبسط الأمن بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقع قرار تشكيل القوة بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأوردت في سياق متصل نبأ إنهاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مهام قائدي القوات البرية والجوية وأمين عام وزارة الدفاع.

وتحدثت عن توغل آليات عسكرية تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي داخل أراضي قطاع غزة من الجهة الشمالية الشرقية ، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل حالة الترقب والاستنفار لقوات الاحتلال على حدود قطاع غزة.

وعرجت على تحذير منظمة الصحة العالمية من انتشار سريع لوباء الكوليرا في العاصمة الزيمبابوية هراري