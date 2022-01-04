وفاة المذيع التلفزيوني الشهير إيغور بوغدانوف بعد أيام من وفاة توأمه المتطابق غريشكا

توفي المذيع التلفزيوني الفرنسي الشهير، إيغور بوغدانوف، بعد أيام قليلة من وفاة توأمه المتطابق غريشكا، وسط تكهنات بأن سبب الوفاة قد يكون متعلقا بفيروس كورونا ولد إيغور بوغدانوف في 29 أغسطس 1949، وكان معروفا كمنتج تلفزيوني ومضيف من فرنسا، وعلى غرار أخيه الراحل، كان إيغور أيضا كاتب مقالات علمية، وكان متزوجًا من الكاتبة والمؤرخة الفرنسية أميلي دي بوربون بارم قبل طلاقهما هذا وأعلن أمس الاثنين، في 3 يناير 2022، وفاة إيغور "محاطا بأطفاله وعائلته"، بحسب وكيل أعماله، في حين لم يتم الكشف عن سبب محدد للوفاة بعد، بينما تم الإبلاغ عن أنه كان إثر تشخيص الإصابة بفيروس كورونا ، وهو نفس المرض الذي أودى بحياة شقيقه غريشكا وفقا لصحيفة "Le Monde"، لم يتم تطعيم إيغور أو غريشكا ضد فيروس كورونا، فيما تم إدخال غريشكا إلى المستشفى في باريس في 15 ديسمبر 2021، بعد إصابته بالفيروس ومعاناته من مرض شديد.