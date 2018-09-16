أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التي أشاد فيها بجميع الجهود المبذولة والرامية لاستتباب الأمن وإعادة الاستقرار في ليبيا .
وأشارت إلى مخرجات لقاء مشايح وأعيان وحكماء القبائل الليبية فى ترهونة الذى أكدت على وحدة ليبيا ،وضرورة لم شمل وتوحيد كافة مؤسسات الشرطة ،وخروج كافة المليشيات من العاصمة وتسليم السجون للشرطة .
وعرجت الصحف على بيان الاتحاد الأوروبي وموقفه الثابت من مسألة دعم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات و عمل المبعوث الأممي غسان سلامة ، مشيرة إلى أن تحديد موعد الانتخابات العامة في ليبيا يعود لليبيين .
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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