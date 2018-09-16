أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التي أشاد فيها بجميع الجهود المبذولة والرامية لاستتباب الأمن وإعادة الاستقرار في ليبيا .

وأشارت إلى مخرجات لقاء مشايح وأعيان وحكماء القبائل الليبية فى ترهونة الذى أكدت على وحدة ليبيا ،وضرورة لم شمل وتوحيد كافة مؤسسات الشرطة ،وخروج كافة المليشيات من العاصمة وتسليم السجون للشرطة .

وعرجت الصحف على بيان الاتحاد الأوروبي وموقفه الثابت من مسألة دعم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات و عمل المبعوث الأممي غسان سلامة ، مشيرة إلى أن تحديد موعد الانتخابات العامة في ليبيا يعود لليبيين .