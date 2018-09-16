أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بمجريات الاحداث المحلية والاقليمية والدولية، مبرزة في الشأن المحلى اصدار الرئيس السوداني عمر البشير مراسيم تعيين الوزراء في الحكومة الجديدة.

وأبرزت تأكيد رئاسة الجمهورية السودانية استعدادها التام للتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء وتقديم الدعم اللازم لهم بما يمكنهم من القيام بدورهم علي الوجه المطلوب.

وعرجت على دعوة القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، إلى اعتبار الأسبوع الجاري «أسبوع الحسم» مع تصاعد إجراءات الاحتلال في الخان الأحمر، والدعوة لتكثيف التواجد اليومي وعلى مدار الساعة.

وتابعت ادانة الأمم المتحدة للهجوم المباشر على بعثتها لحفظ السلام في جنوب السودان .

وتناقلت الصحف أنباء مصرع 13 شخصاً على الأقل وفقد ثمانية آخرين في غرق عبارة قبالة السواحل الإندونيسية بعد نشوب حريق فيها.

وركزت على اعتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركيّة بنسبة 10% على واردات صينيّة بقيمة 200 مليار دولار.