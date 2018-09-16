أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بمجريات الاحداث المحلية والاقليمية والدولية، مبرزة في الشأن المحلى اصدار الرئيس السوداني عمر البشير مراسيم تعيين الوزراء في الحكومة الجديدة.
وأبرزت تأكيد رئاسة الجمهورية السودانية استعدادها التام للتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء وتقديم الدعم اللازم لهم بما يمكنهم من القيام بدورهم علي الوجه المطلوب.
وعرجت على دعوة القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، إلى اعتبار الأسبوع الجاري «أسبوع الحسم» مع تصاعد إجراءات الاحتلال في الخان الأحمر، والدعوة لتكثيف التواجد اليومي وعلى مدار الساعة.
وتابعت ادانة الأمم المتحدة للهجوم المباشر على بعثتها لحفظ السلام في جنوب السودان .
وتناقلت الصحف أنباء مصرع 13 شخصاً على الأقل وفقد ثمانية آخرين في غرق عبارة قبالة السواحل الإندونيسية بعد نشوب حريق فيها.
وركزت على اعتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركيّة بنسبة 10% على واردات صينيّة بقيمة 200 مليار دولار.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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