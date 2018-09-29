أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مواجهات على الحدود مع قطاع غزة.
وركزت على تجديد مصر موقفها الثابت بتأييد التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتحذيرها من التعامل معها في البعد الإنساني فقط دون أفق سياسي واضح لحلحلة الأزمة.
ونشرت صحف السبت، دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى إقامة تحالف استراتيجي شرق أوسطي لمواجهة وهزيمة تنظيم داعش وغيرة من التنظيمات الإرهابية.
وعرجت على الوضع في الأراضي اليمنية، مبرزة دعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأمم المتحدة إلى أن تكون أكثر حزمًا ووضوحًا مع جماعة الحوثيين الانقلابيين.
وأنبأت صحف مصر عن موافقة بنك التنمية الإفريقي على تحويل 500 مليون دولار لمصر تمثل الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقية 5ر1 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
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شاركت سارة جيسيكا باركر وزوجها ماثيو برودريك في مهرجان Ballet's Fall Fashion Gala في مدينة نيويورك مساء الخميس. وظهرت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، في حين بدا بروديريك البالغ من العمر 56 عاما ، رشيقا في بدلة انيقة سوداء. تميز فستان باركر بالأكتاف المنتفخة وخط العنق على شكل حرف 'v' بينما صففت شعرها في ذيل حصان منخفض ، مثبت بشريط أسود . وتزينت نجمة فيلم "The Sex And The City "بأكسسوارات من أحجار الماس الانيقة بينما اضافت مزيدا من السنتيمترات إلى طولها بزوجا من الأحذية الحمراء ذات كعب عال. في هذه الأثناء ، ظهر ماثيو مرتديا بدلة سوداء وقميص ابيض وربطة عنق "بيبيون" انيقة. أمضى باركر وبرودريك المساء في الاختلاط مع المذيع آندي كوهين والممثلة كيلي ريبا والتي ارتدت ثوب فضي مزخرف ،
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