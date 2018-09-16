أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم نبأ انتهاء اجتماعات جنيف الدولية حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية دون التوصل لاتفاق نهائي،

ونوهت إلى تحذير الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مخططات إسرائيلية لتقسيم القدس، واستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتحدثت صحف الأحد عن انتخاب البرلمان العراقي أمس محمد الحلبوسي رئيسًا له، بعد أن أخفقت المؤسسة التشريعية ببغداد لأكثر من مرة في حسم الاختيار .

وتابعت اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في شمال سيناء.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، أنباء مصرع ما لا يقل عن 5 أشخاص جراء الدمار الذي خلفه إعصار فلورانس في الساحل الشرقي للولايات المتحدة و مقتل وإصابة 10 أشخاص في هجوم مسلح بالمكسيك.