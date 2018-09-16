أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم نبأ انتهاء اجتماعات جنيف الدولية حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية دون التوصل لاتفاق نهائي،
ونوهت إلى تحذير الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مخططات إسرائيلية لتقسيم القدس، واستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتحدثت صحف الأحد عن انتخاب البرلمان العراقي أمس محمد الحلبوسي رئيسًا له، بعد أن أخفقت المؤسسة التشريعية ببغداد لأكثر من مرة في حسم الاختيار .
وتابعت اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في شمال سيناء.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، أنباء مصرع ما لا يقل عن 5 أشخاص جراء الدمار الذي خلفه إعصار فلورانس في الساحل الشرقي للولايات المتحدة و مقتل وإصابة 10 أشخاص في هجوم مسلح بالمكسيك.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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