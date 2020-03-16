تحذيرات من أكبر كارثة بيئية في العالم تتصدّر نشرة صباح الإثنين

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

المصري اليوم

الرئاسة تكشف مصدر الـ 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.

الشروق

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الوطن

وزير التموين يطمئن المواطنين : لا يوجد عجز فى السلع احتياطنا يكفى لـ 4 أشهر

بوابة الأهرام

وزير المالية: منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو.

العربية

اليمن يحذر مجددًا من أكبر كارثة بيئية فى العالم.

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