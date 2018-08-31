أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على كلمة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج داعيًا المجلسين إلى الإيفاء باستحقاقاتهما المتمثلة في توحيد الجيش والمؤسسات السيادية في الدولة، وإصدار قانون الاستفتاء، مضيفًا أن الانتخابات مطلب شعبي، ولن يتوقف عن المطالبة به.
ونقلت الصحف الخسائر المادية فى الشركة العامة للكهرباء في طرابلس نتيجة الاشتباكات العسكرية فى عدة مناطق مما أدى الى إنقطاع الكهرباء عن هذه الأحياء نتيجة الأعطال فى الشبكة فى خمس مناطق.
وتطرقت الصحف إلى لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة مع ممثلي مصراتة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وتم خلاله بحث 3 ملفات رئيسية،
هي الدفع بالإصلاحات الاقتصادية، والترتيبات الأمنية، والعملية الدستورية، مبديا تشجيعه لكافة أشكال التقارب بين مجلسي النواب والدولة، مشددًا على أن من أولويات البعثة دعم وحدة ليبيا ووحدة مؤسساتها.
ونوهت الصحف بيان سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وتوجيههم نداء لجميع الأطراف المتحاربة في ليبيا، معبرين عن قلقهم العميق عن القتال الدائر في طرابلس وحولها.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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