أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على كلمة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج داعيًا المجلسين إلى الإيفاء باستحقاقاتهما المتمثلة في توحيد الجيش والمؤسسات السيادية في الدولة، وإصدار قانون الاستفتاء، مضيفًا أن الانتخابات مطلب شعبي، ولن يتوقف عن المطالبة به.

ونقلت الصحف الخسائر المادية فى الشركة العامة للكهرباء في طرابلس نتيجة الاشتباكات العسكرية فى عدة مناطق مما أدى الى إنقطاع الكهرباء عن هذه الأحياء نتيجة الأعطال فى الشبكة فى خمس مناطق.

وتطرقت الصحف إلى لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة مع ممثلي مصراتة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وتم خلاله بحث 3 ملفات رئيسية،

هي الدفع بالإصلاحات الاقتصادية، والترتيبات الأمنية، والعملية الدستورية، مبديا تشجيعه لكافة أشكال التقارب بين مجلسي النواب والدولة، مشددًا على أن من أولويات البعثة دعم وحدة ليبيا ووحدة مؤسساتها.

ونوهت الصحف بيان سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وتوجيههم نداء لجميع الأطراف المتحاربة في ليبيا، معبرين عن قلقهم العميق عن القتال الدائر في طرابلس وحولها.