أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، مساعي باكستان إلى تعزيز التعاون مع دول المنطقة ودعوة الدول الصديقة للمشاركة في مشروع الممر الاقتصادي المشترك مع الصين.

واهتمت بلقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بكبار المسؤولين العسكريين لمناقشة التحديات الإقليمية التي تواجهها باكستان.

وأخبرت صحف السبت عن ترقية ستة من كبار ضباط الجيش الباكستاني ليتم تعيينهم في مناصب هامة خلال الأيام القادمة.

وتطرقت إلى قلق باكستان إزاء تعزيز الهند قدراتها الدفاعية بشكل سريع وحصولها على الدعم في مجال التكنولوجيا الحربية الحديثة من عدد من الدول المتقدمة.

وأشارت الصحف إلى اتصالات الجانب الأمريكي مع باكستان للمساعدة في إقناع حركة طالبان الأفغانية لبدء مفاوضات السلام المباشرة مع الولايات المتحدة.

وحذرت من تعرض عدد من المناطق في باكستان لظاهرة الجفاف والتصحر وما لذلك من آثار سلبية على مستقبل سكان تلك المناطق.

وعرجت على اتفاق باكستان وإيطاليا على تعزيز التعاون بين قواتهما المسلحة وخاصة بين القوات البحرية.

وأخبرت أيضاً عن مصادقة رئيس أركان الجيش الباكستاني على تنفيذ أحاكم الإعدام بحق أحد عشر إرهابياً لتورطهم في قضايا إرهابية أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين.

وتناقلت صحف باكستان أنباء مقتل وإصابة العشرات في إندونيسيا إثر تعرض أجزاء من البلاد لهزة أرضية أدت إلى حدوث تسونامي في المناطق الساحلية.