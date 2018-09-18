أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تصريحات وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت ، إنه آن الأوان لكى تتخذ كوريا الشمالية إجراءات ملموسة نحو القضاء على أسلحتها النووية.
وسلطت الضوء على قول صندوق النقد الدولي إن اقتصاد بريطانيا سينكمش إذا غادرت لندن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خروج.
وتناولت الصحف تحذير مكتب الأرصاد الجوية عن العاصفة "علي" التي يتوقع أن تضرب أجزاء من بريطانيا وايرلندا هذا الأسبوع بسرعة 80 ميل في الساعة.
وأشارت الى قيام الإدارة الأمريكية بفرض جمارك جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا.
وتناقلت الصحف تأكيد وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة العسكرية الروسية التي اختفت قرب السواحل السورية وعلى متنها 15 فردا من القوات العسكرية الروسية أسقطها صاروخ سوري عن طريق الخطأ.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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