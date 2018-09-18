أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تصريحات وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت ، إنه آن الأوان لكى تتخذ كوريا الشمالية إجراءات ملموسة نحو القضاء على أسلحتها النووية.

وسلطت الضوء على قول صندوق النقد الدولي إن اقتصاد بريطانيا سينكمش إذا غادرت لندن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خروج.

وتناولت الصحف تحذير مكتب الأرصاد الجوية عن العاصفة "علي" التي يتوقع أن تضرب أجزاء من بريطانيا وايرلندا هذا الأسبوع بسرعة 80 ميل في الساعة.

وأشارت الى قيام الإدارة الأمريكية بفرض جمارك جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا.

وتناقلت الصحف تأكيد وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة العسكرية الروسية التي اختفت قرب السواحل السورية وعلى متنها 15 فردا من القوات العسكرية الروسية أسقطها صاروخ سوري عن طريق الخطأ.