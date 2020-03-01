اهتمامات الصحف التونسية الأحد

ظل المشهد السياسي في تونس الموضوع الأبرز في اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، حيث تناولت تصريحات رئيس رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ بعد أن تم منح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة لأعضاء حكومته، واصفةً بأنها كانت مطمئنة ومحمَلة بوعود عديدة ومتنوعة للشعب التونسي.

وتطرقت محليًا أيضًا إلى جلسة عامة يعقدها مجلس نواب الشعب التونسي بعد غد من أجل المبادرة التشريعية التي تقترح اقرار عتبة 5 %، في الانتخابات التشريعية رغم تباين مواقف الكتل بشان هذه المبادرة.

مغاربيًا، رصدت صحف الأحد المحادثات التي أجراها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التي تناولت الترتيبات المتعلقة باجتماع الدورة العادية الـ 32 للقمة العربية المرتقبة في الجزائر.

وأنبات عن انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم بالعاصمة التونسية، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال.

وتناولت مقتل العشرات من الجنود الأتراك في سوريا خلال اليومين الماضيين، وأبرزت نبأ توقيع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحركة طالبان اتفاقات تاريخية أمس، ستؤدي إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال 14 شهرًا وستؤدي إلى إنهاء الحرب المستمرة لنحو 18 عامًا.