أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالحراك السياسي الذي تعيشه البلاد في انتظار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها أواخر هذا الشهر، والانتخابات التشريعية التي تنعقد يوم 6 أكتوبر القادم.

وقدمت مغاربيًا صورة عن الاقتتال المتواصل في العاصمة الليبية طرابلس منذ ستة أشهر، أجبر خلالها الآف الأشخاص على النزوح إلى مناطق أخرى، مشيرة إلى تواصل الانقسام الدولي حيال الأزمة الليبية الراهنة وفشل مجلس الأمن على مدى سبع جلسات في إصدار قرار وقف الحرب.

وتناولت صحف الخميس تأكيد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها.

وكتبت صحف تونس عن موافقة مجلس الوزراء الألماني على تمديد مهمة القوات الألمانية لمحاربة "داعش" ومنح المجلس الضوء الأخضر لتجديد تفويض مهمة ألمانيا في العراق ومهمة التحالف الدولي لمكافحة "داعش".