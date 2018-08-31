أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بالمنامة، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ونشرت في الإطار ذاته، تشديد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتأكيده أن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر.
وأشارت صحف الجمعة إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على مواصلة جهودها في تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وعرجت إلى الوضع في العراق، مبرزة مقتل وإصابة 5 من الشرطة العرقية إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش قرب مدينة كركوك بشمال البلاد.
وتحدثت صحف مصر عن ضبط القوات البحرية الأمريكية مئات من قطع الأسلحة في قارب بخليج عدن كانت في طريقها لمليشيا الحوثي، ومقتل عدد من قياداتهم على يد قوات الجيش الوطني اليمني غرب محافظة صعدة.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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