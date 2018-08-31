أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بالمنامة، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونشرت في الإطار ذاته، تشديد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتأكيده أن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر.

وأشارت صحف الجمعة إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على مواصلة جهودها في تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وعرجت إلى الوضع في العراق، مبرزة مقتل وإصابة 5 من الشرطة العرقية إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش قرب مدينة كركوك بشمال البلاد.

وتحدثت صحف مصر عن ضبط القوات البحرية الأمريكية مئات من قطع الأسلحة في قارب بخليج عدن كانت في طريقها لمليشيا الحوثي، ومقتل عدد من قياداتهم على يد قوات الجيش الوطني اليمني غرب محافظة صعدة.