أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على المخاوف السائدة من أن يُفضي استمرار الانقسام السياسي الراهن حيال ملامح الحكومة اللبنانية المنتظرة، إلى مزيد من تردّي الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد .
وواكبت التطورات الأمنية والسياسية المتعلقة بالأزمة السورية، التي كانت محور بحث اللقاء الذي جمع مفوضة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في بروكسل أمس .
ورصدت الصحف، التقدّم الذي أحرزه الجيش اليمني من خلال فرض سيطرته على جميع المناطق المحيطة بكيلو 16 في محافظة الحديدة غرب اليمن .
وتابعت الإجتماع الذي عقده وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في أبوظبي أمس وتمحور حول سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة .
وأخبرت عن استشهاد شاب فلسطيني أمس، متأثرًا بجروح أصيب بها، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته الشهر الماضي في مسيرات "العودة"، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة المحاصر .
وتناقلت صحف لبنان نبأ انتخاب البرلمان العراقي أمس، محمد الحلبوسي رئيسا له .
GMT 12:59 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
GMT 12:56 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
GMT 12:48 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 08:00 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة
GMT 11:19 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
أرسل تعليقك