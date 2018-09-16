أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على المخاوف السائدة من أن يُفضي استمرار الانقسام السياسي الراهن حيال ملامح الحكومة اللبنانية المنتظرة، إلى مزيد من تردّي الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد .

وواكبت التطورات الأمنية والسياسية المتعلقة بالأزمة السورية، التي كانت محور بحث اللقاء الذي جمع مفوضة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في بروكسل أمس .

ورصدت الصحف، التقدّم الذي أحرزه الجيش اليمني من خلال فرض سيطرته على جميع ‏المناطق المحيطة بكيلو 16 في محافظة الحديدة غرب اليمن .

وتابعت الإجتماع الذي عقده وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في أبوظبي أمس وتمحور حول سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة .

وأخبرت عن استشهاد شاب فلسطيني أمس، متأثرًا بجروح أصيب بها، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته الشهر الماضي في مسيرات "العودة"، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة المحاصر .

وتناقلت صحف لبنان نبأ انتخاب البرلمان العراقي أمس، محمد الحلبوسي رئيسا له .