أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
آخر تحديث GMT14:44:19
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

العرب اليوم -

العرب اليوم - أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

الصحف اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على المخاوف السائدة من أن يُفضي استمرار الانقسام السياسي الراهن حيال ملامح الحكومة اللبنانية المنتظرة، إلى مزيد من تردّي الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد .

وواكبت التطورات الأمنية والسياسية المتعلقة بالأزمة السورية، التي كانت محور بحث اللقاء الذي جمع مفوضة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في بروكسل أمس .

ورصدت الصحف، التقدّم الذي أحرزه الجيش اليمني من خلال فرض سيطرته على جميع ‏المناطق المحيطة بكيلو 16 في محافظة الحديدة غرب اليمن .
وتابعت الإجتماع الذي عقده وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في أبوظبي أمس وتمحور حول سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة .

وأخبرت عن استشهاد شاب فلسطيني أمس، متأثرًا بجروح أصيب بها، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته الشهر الماضي في مسيرات "العودة"، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة المحاصر .

وتناقلت صحف لبنان نبأ انتخاب البرلمان العراقي أمس، محمد الحلبوسي رئيسا له .

إعلام عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد



أخبار ذات صلة

GMT 12:59 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
العرب اليوم - أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

GMT 12:56 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
العرب اليوم - أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

GMT 12:48 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
العرب اليوم - أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

GMT 08:00 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبر

أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة
العرب اليوم - أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

GMT 11:19 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبر

أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
العرب اليوم - أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت تنورة سوداء وبلوزة فضفاضة ومطرزة

أليكسا تشونج أنيقة خلال عرض "فيكتوريا هاوس"

لندن - ماريا طبراني

جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:35 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

العرض الأوّل لأزياء أليكسا تشونغ بأسبوع الموضة في لندن
العرب اليوم - العرض الأوّل لأزياء أليكسا تشونغ بأسبوع الموضة في لندن

GMT 07:23 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

داتاي لانكاوي أفضل منتجعات ماليزيا السياحية
العرب اليوم - داتاي لانكاوي أفضل منتجعات ماليزيا السياحية

GMT 10:31 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

مواصفات خاصة يتميز بها منزل "Kiah" في أستراليا
العرب اليوم - مواصفات خاصة يتميز بها منزل "Kiah" في أستراليا

GMT 06:52 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

كتاب جديد يحتوي تفاصيل خطاب ماي في انتخابات 2017
العرب اليوم - كتاب جديد يحتوي تفاصيل خطاب ماي في انتخابات 2017

GMT 07:42 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

استهداف "يوتيوب" لأجهزة التلفزيون أسرع أسواقه نموًا
العرب اليوم - استهداف "يوتيوب" لأجهزة التلفزيون أسرع أسواقه نموًا

GMT 06:36 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبر

تعرف على مجموعة أنماط للحقائب تناسب الموسم الجديد
العرب اليوم - تعرف على مجموعة أنماط للحقائب تناسب الموسم الجديد

GMT 06:01 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبر

"كيب تاون" الأفريقية أرخص وجهة سياحية للبريطانيين
العرب اليوم - "كيب تاون" الأفريقية أرخص وجهة سياحية للبريطانيين

GMT 01:12 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبر

المُصممة جيهان أيوب تكشف أهم قواعد فن "الديكوباج "
العرب اليوم - المُصممة جيهان أيوب تكشف أهم قواعد فن "الديكوباج "

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:35 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبر

فتاة شبه "عارية" بشوارع "مساكن شيراتون" تثير الجدل
العرب اليوم - فتاة شبه "عارية" بشوارع "مساكن شيراتون" تثير الجدل

GMT 06:43 2016 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان
العرب اليوم - وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان

GMT 10:33 2017 الجمعة ,11 آب / أغسطس

وسائل التواصل الاجتماعي: اجعلها لك لا عليك!
العرب اليوم - وسائل التواصل الاجتماعي: اجعلها لك لا عليك!

GMT 17:49 2017 الجمعة ,15 أيلول / سبتمبر

​الضبط الذاتي للصحافة والإعلام
العرب اليوم - ​الضبط الذاتي للصحافة والإعلام

GMT 13:17 2017 الخميس ,03 آب / أغسطس

شبكات التواصل بين السلبي والايجابي
العرب اليوم - شبكات التواصل بين السلبي والايجابي

GMT 18:57 2018 الخميس ,22 شباط / فبراير

علي المصيلحي يُضيف 7 فئات جديدة لاستخراج البطاقة التموينية
العرب اليوم - علي المصيلحي يُضيف 7 فئات جديدة لاستخراج البطاقة التموينية

GMT 11:02 2018 الأحد ,27 أيار / مايو

سيرغيو راموس يضحك اثناء نقل محمد صلاح إلى المستشفى
العرب اليوم - سيرغيو راموس يضحك اثناء نقل محمد صلاح إلى المستشفى

GMT 13:55 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

شاب ينتحر ويترك زوجته لعدم استطاعته سداد ديونه
العرب اليوم - شاب ينتحر ويترك زوجته لعدم استطاعته سداد ديونه

GMT 19:29 2018 السبت ,07 تموز / يوليو

التقرير الطبي يكشف عن الحالة السيئة لـ "طفل الدقهلية"
العرب اليوم - التقرير الطبي يكشف عن الحالة السيئة لـ "طفل الدقهلية"

GMT 18:05 2017 الأربعاء ,02 آب / أغسطس

العارضة نعومي كامبل ترتدي فستان نيكولا جبران
العرب اليوم - العارضة نعومي كامبل ترتدي فستان نيكولا جبران

GMT 13:59 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

حبس الفنان عمرو واكد 3 أشهر بتهمة تحطيم سيارة طالب جامعي في الدقي
العرب اليوم - حبس الفنان عمرو واكد 3 أشهر بتهمة تحطيم سيارة طالب جامعي في الدقي

GMT 19:01 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايو

طفلا الفنانة السورية ديما بياعة من تيم حسن يمنعانها من إنجاب طفل جديد ‎
العرب اليوم - طفلا الفنانة السورية ديما بياعة من تيم حسن يمنعانها من إنجاب طفل جديد ‎

GMT 19:36 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

مقتل أم حامل بعد اتهامها أهل زوجها باغتصابها في الحسكة
العرب اليوم - مقتل أم حامل بعد اتهامها أهل زوجها باغتصابها في الحسكة

GMT 02:34 2017 الثلاثاء ,18 تموز / يوليو

اسعار الجنية المصري مقابل عملة البحرين الدينار البحرينى اليوم الثلاثاء
العرب اليوم - اسعار الجنية المصري مقابل عملة البحرين الدينار البحرينى اليوم الثلاثاء

GMT 10:12 2017 الجمعة ,15 أيلول / سبتمبر

شاب يقتل شقيقه وزوجته وابنتهما في محافظة الفيوم
العرب اليوم - شاب يقتل شقيقه وزوجته وابنتهما في محافظة الفيوم

GMT 07:53 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر

الرجولة وما ادراك
العرب اليوم - الرجولة وما ادراك

GMT 23:01 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيو

الفنانة فيفي عبده تحب الرقص أمام الملوك والرؤساء
العرب اليوم - الفنانة فيفي عبده تحب الرقص أمام الملوك والرؤساء
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab