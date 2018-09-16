أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذهاب للأمم المتحدة لمواجه العالم بالقضايا التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ، وتبليغ رسالته للعالم حول كافة القضايا دون استثناء، خاصة الموقف الأميركي الأخير، والمواقف الإسرائيلية.

وسلطت الضوء على خبر تشييع جماهير فلسطينية غفيرة في قطاع غزة، أمس السبت، جثامين ثلاثة شهداء بينهم طفل، ارتقوا برصاص قناصة الاحتلال الجمعة على الشريط الحدودي، شرق القطاع.

وتناولت صحف فلسطين تصريحات صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،بأن الرئيس محمود عباس قد يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل .

وتابعت تأكيدات الإمارات العربية المتحدة والأردن على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة مواصلة بذل الجهود لحشد الدعم الدولي لها لتتمكن من أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقا لتكليفها الأممي.

ونشرت صحف هذا اليوم رفض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحلول المجتزأة والانتقالية أو أية اتفاقات بين فصيل وسلطة الاحتلال .

وتحدثت عن دعوة تسيبي ليفني زعيمة المعارضة الإسرائيلية،، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس محمود عباس خلال رحلتهم المرتقبة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري.

ورصدت،ما تناقلته تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي جنوب العاصمة السورية، نتيجة لغارات إسرائيلية.