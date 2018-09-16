أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
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أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

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العرب اليوم - أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

الصحف الباكستانية
إسلام آباد - العرب اليوم

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم زيارة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى أفغانستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والسلام في المنطقة.

واهتمت بعزم باكستان وتركيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وتابعت تطورات الحملة الوطنية الجارية في باكستان وجهود المؤسسات الحكومية لمعالجة أزمة المياه ومكافحة ظاهرة التصحر، وجمع التبرعات لبناء سدود مائية جديدة.

وفي الشأن الدولي تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل وإصابة العشرات وتشرد الآلاف جراء الإعصار البحري الذي ضرب الفلبين، ونزوح الآلاف في الولايات المتحدة الأمريكية هروباً من الإعصار البحري الذي ضرب السواحل الشرقية.

وتطرقت إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات الباكستانية في أنحاء مختلفة من البلاد للحد من وقوع أي أعمال إرهابية أو صدامات طائفية خلال شهر محرم الحالي.

ونشرت أنباء مقتل ستة أشخاص بنيران القوات الهندية في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.

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أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد



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أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد



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