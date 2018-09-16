أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم زيارة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى أفغانستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والسلام في المنطقة.
واهتمت بعزم باكستان وتركيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وتابعت تطورات الحملة الوطنية الجارية في باكستان وجهود المؤسسات الحكومية لمعالجة أزمة المياه ومكافحة ظاهرة التصحر، وجمع التبرعات لبناء سدود مائية جديدة.
وفي الشأن الدولي تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل وإصابة العشرات وتشرد الآلاف جراء الإعصار البحري الذي ضرب الفلبين، ونزوح الآلاف في الولايات المتحدة الأمريكية هروباً من الإعصار البحري الذي ضرب السواحل الشرقية.
وتطرقت إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات الباكستانية في أنحاء مختلفة من البلاد للحد من وقوع أي أعمال إرهابية أو صدامات طائفية خلال شهر محرم الحالي.
ونشرت أنباء مقتل ستة أشخاص بنيران القوات الهندية في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.
GMT 12:57 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
GMT 03:46 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد
GMT 11:26 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأبرز افتتاحيات الصحف الإماراتية الصادرة السبت
GMT 10:55 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
GMT 09:35 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة السبت
جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
أرسل تعليقك