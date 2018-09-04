أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على مجريات ومخرجات الجلسة الأولى التي عقدها مجلس النواب العراقي برئاسة أكبر الأعضاء سنا يوم أمس , التي جاءت في إطار الدورة التشريعية الرابعة للمجلس.

ونوهت بأبرز الفقرات التي وردت في كلمات رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري التي ألقيت في افتتاح الجلسة.

وتناولت صحف اليوم إعلان كتلتي البناء والإصلاح والاعمار البرلمانيتين, بأن كل منهما تمثل الكتلة البرلمانية الأكبر و الأكثر عددًا مما يؤهلها لتشكيل الحكومة العراقية القادمة بموجب تفسير المحكمة الاتحادية العراقية العليا.

وأبرزت الصحف الكلمات التي ألقيت خلال الجلسة الأولى للبرلمان, منوهة بتأكيدها على أهمية اختيار حكومة تملك برنامجًا يلبي طموحات الشعب العراقي وتطلعاته، وضرورة فرض سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، وتحذيرها من الطائفية ودعوتها الكتل السياسية الى التجرد من الرغبات الشخصية واللهاث وراء المناصب.

وتحدثت الصحف عن احتمال تمديد جلسة البرلمان إلى حين حسم المحكمة الاتحادية العليا تفسير آلية اختيار الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي ستكلف بتشكيل الحكومة القادمة .