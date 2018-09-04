أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع المستشار الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول سوريا جيمس جيفري ، ونائب مساعد وزير الخارجية المبعوث الخاص لسوريا جول ريبيرن ، حول المستجدات في الأزمة السورية والجهود المستهدفة لإيجاد حل سياسي لها.

واهتمت باستنكار الحكومة الأردنية لقرار المحكمة الإسرائيلية منح حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى.

وتابعت استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الخليل، بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.

وسلطت الضوء على تأجيل جلسة لمجلس النواب الليبي المقرر عقدها للتصويت على قانون الاستفتاء ، سبب الأحداث الجارية في مدينة طرابلس.

واهتمت باجتماع مجلس النواب العراقي لأول مرة أمس، بعد أربعة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية.

ونشرت تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ ، بتقديم 60 مليار دولار لتمويل مشاريع تنمية في أفريقيا في السنوات الثلاث المقبلة.