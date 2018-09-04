أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع المستشار الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول سوريا جيمس جيفري ، ونائب مساعد وزير الخارجية المبعوث الخاص لسوريا جول ريبيرن ، حول المستجدات في الأزمة السورية والجهود المستهدفة لإيجاد حل سياسي لها.
واهتمت باستنكار الحكومة الأردنية لقرار المحكمة الإسرائيلية منح حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى.
وتابعت استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الخليل، بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.
وسلطت الضوء على تأجيل جلسة لمجلس النواب الليبي المقرر عقدها للتصويت على قانون الاستفتاء ، سبب الأحداث الجارية في مدينة طرابلس.
واهتمت باجتماع مجلس النواب العراقي لأول مرة أمس، بعد أربعة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية.
ونشرت تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ ، بتقديم 60 مليار دولار لتمويل مشاريع تنمية في أفريقيا في السنوات الثلاث المقبلة.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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