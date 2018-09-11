أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، حول أبرز التعديلات على قانون ضريبة الدخل الجديد.
واهتمت صحف الأردن ، بقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بإغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.
وتابعت اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود لساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي بحجج الأعياد اليهودية.
وسلطت الضوء على إصابه عدد من الفلسطينيين، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في التظاهرة البحرية السابعة، في بحر شمال قطاع غزة.
وواصلت تغطيتها لتصعيد قوات النظام مع حليفتها روسيا القصف على محافظة ادلب ومحيطها، الأمر الذي دفع أكثر من ثلاثين ألف شخص إلى النزوح، وفق ما أحصت الأمم المتحدة منذ مطلع الشهر الحالي.
وفي ذات السياق نشرت تحذير مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة، من أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق على محافظة ادلب السورية يمكن أن يؤدي الى "اسوأ كارثة إنسانية" في القرن الحادي والعشرين.
ونشرت إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، عن "خطة للتقشف" تسند إلى ترشيد الإنفاق الداخلي والخارجي، ومحاربة الترهل في الأجهزة الحكومية من أجل زيادة كفاءتها الإنتاجية.
GMT 12:30 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:28 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:12 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:47 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء
GMT 07:48 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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