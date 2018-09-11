أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، حول أبرز التعديلات على قانون ضريبة الدخل الجديد.

واهتمت صحف الأردن ، بقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بإغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.

وتابعت اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود لساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي بحجج الأعياد اليهودية.

وسلطت الضوء على إصابه عدد من الفلسطينيين، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في التظاهرة البحرية السابعة، في بحر شمال قطاع غزة.

وواصلت تغطيتها لتصعيد قوات النظام مع حليفتها روسيا القصف على محافظة ادلب ومحيطها، الأمر الذي دفع أكثر من ثلاثين ألف شخص إلى النزوح، وفق ما أحصت الأمم المتحدة منذ مطلع الشهر الحالي.

وفي ذات السياق نشرت تحذير مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة، من أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق على محافظة ادلب السورية يمكن أن يؤدي الى "اسوأ كارثة إنسانية" في القرن الحادي والعشرين.

ونشرت إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، عن "خطة للتقشف" تسند إلى ترشيد الإنفاق الداخلي والخارجي، ومحاربة الترهل في الأجهزة الحكومية من أجل زيادة كفاءتها الإنتاجية.