أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالانتصارات التي يحققها الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي في منطقة مران ، شمال غرب محافظة صعدة .
وتابعت المواجهات المسلحة التي تشهدها العاصمة الليبية ، طرابلس ، منذ أكثر من أسبوع وما أسفرت عنه من سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى ، فضلا عن هروب ما لا يقل عن 400 سجين بالعاصمة الليبية.
ولفتت الانتباه إلى تصريحات رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي التي أعلن فيها تطلعه لبناء علاقات إقليمية وفق ما تتطلبه المصلحة الوطنية.
GMT 12:50 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:44 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:42 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:40 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:39 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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