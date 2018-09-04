أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالانتصارات التي يحققها الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي في منطقة مران ، شمال غرب محافظة صعدة .

وتابعت المواجهات المسلحة التي تشهدها العاصمة الليبية ، طرابلس ، منذ أكثر من أسبوع وما أسفرت عنه من سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى ، فضلا عن هروب ما لا يقل عن 400 سجين بالعاصمة الليبية.

ولفتت الانتباه إلى تصريحات رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي التي أعلن فيها تطلعه لبناء علاقات إقليمية وفق ما تتطلبه المصلحة الوطنية.