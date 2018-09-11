أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالتجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد ، في ظل استقالة عدد من نواب مجلس الشعب من حزب نداء تونس وانضمامهم إلى الائتلاف الوطني الداعم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وانشغلت بتطورات الأحداث على الساحة الليبية في ظل إعلان الحكومة أن حصيلة الهجوم الإرهابي على مقر المؤسسة النفطية الليبية أسفر عن قتيلين و 10 جرحى ، مشيرة إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو المسؤول عن هذه العملية.

وتناقلت صحف تونس إدانة الحكومة الفلسطينية القرار الأمريكي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن معتبرة أنه إعلان حرب على جهود إرساء أسس السلام في فلسطين والمنطقة.

وأشارت إلى مقتل 11 ارهابيًا في اشتباكات مع الشرطة المصرية في مدينة العريش في شمال سيناء حيث تلاحق قوات الجيش والأمن المصرية الفرع المحلي لتنظيم " داعش " الإرهابي.

وتحدثت عن إعلان السلطات اليابانية بأن الحصيلة النهائية للزلزال الذي ضرب الأسبوع الماضي جزيرة هوكايدو شمال البلاد بلغت 44 قتيلا أغلبهم من قرية اتسوما.