أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالتجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد ، في ظل استقالة عدد من نواب مجلس الشعب من حزب نداء تونس وانضمامهم إلى الائتلاف الوطني الداعم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وانشغلت بتطورات الأحداث على الساحة الليبية في ظل إعلان الحكومة أن حصيلة الهجوم الإرهابي على مقر المؤسسة النفطية الليبية أسفر عن قتيلين و 10 جرحى ، مشيرة إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو المسؤول عن هذه العملية.
وتناقلت صحف تونس إدانة الحكومة الفلسطينية القرار الأمريكي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن معتبرة أنه إعلان حرب على جهود إرساء أسس السلام في فلسطين والمنطقة.
وأشارت إلى مقتل 11 ارهابيًا في اشتباكات مع الشرطة المصرية في مدينة العريش في شمال سيناء حيث تلاحق قوات الجيش والأمن المصرية الفرع المحلي لتنظيم " داعش " الإرهابي.
وتحدثت عن إعلان السلطات اليابانية بأن الحصيلة النهائية للزلزال الذي ضرب الأسبوع الماضي جزيرة هوكايدو شمال البلاد بلغت 44 قتيلا أغلبهم من قرية اتسوما.
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GMT 16:04 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة الأربعاء
يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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