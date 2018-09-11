أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تعهد باكستان والصين على بناء الممر الاقتصادي المشترك والمضي نحو تعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي القائم بينهما.
واهتمت برفض الصين للدعاية السلبية الجارية حول مشروع الممر الاقتصادي المشترك مع باكستان.
وتطرقت إلى إدانة باكستان بشدة للهجمات الإرهابية التي وقعت في أفغانستان، وتأكيدها بالوقوف مع الحكومة الأفغانية في دعم السلام بأفغانستان.
وأخبرت عن تبرع الجيش الباكستاني بأكثر من مليار روبية للصندوق الذي أقامته المحكمة الدستورية العليا الباكستانية لبناء سدود مائية جديدة لمعالجة أزمة نقص المياه.
وتابعت تطورات الوضع العسكري على جانبي الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، حيث قتل باكستاني آخر بنيران أطلقتها القوات الهندية على قرى باكستانية.
أمنياً أخبرت الصحف عن مصادقة رئيس أركان الجيش الباكستاني على تنفيذ حكم الإعدام بحق 13 إرهابياً أدينوا بالتورط في أنشطة إرهابية.
وأشارت إلى عزم رئيس الوزراء الباكستاني على توسيع مجلس وزرائه بتعيين وزراء جدد.
أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ما لا يقل عن 40 شرطيًا و إصابة آخرون بجروح في هجوم جديدة شنة مسلحوا طالبان يوم الاثنين على منطقة دشت آرتشي بإقليم قندوز الشمالي.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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