أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

تابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم في الشأن الليبي دعوة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي المجتمع الدولي لأخذ إجراءات عملية أكثر حزما لإيقاف الحرب في بلاده وذلك بالتزامن مع اشتداد المعارك لليوم الرابع على التوالي بين العناصر المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس باستعمال الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية والصاروخية أوقعت العشرات من القتلى والجرحى.

ورصدت في الشأن الفلسطيني احتجاجات مسيرة العودة السلمية الأسبوعية الفلسطينية حيث قتل خلالها فلسطيني وإصابة العشرات بنيران القوات الإسرائيلية على مشارف قطاع غزة .

وأوردت في السياق مقتل 183 فلسطينيًا وإصابة الالاف الآخرين حصيلة احتجاجات مسيرة العودة التي بدأت خلال شهر مارس الماضي .