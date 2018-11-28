أعلنت قوات أمنية لبنانية عن تفاصيل جديدة حول مقتل المذيع البريطاني في إذاعة "راديو وان" غفين فورد.

وتشير التفاصيل إلى أنه "قد الاتصال بالمذيع عند الساعة 23:15 من تاريخ أمس 26-11-2018، وبعد حضور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي مالك هلال الذي عاين الجثة، تبين أن نتيجة الوفاة هي الخنق وكان مقيد اليدين والرجلين"، كما وتم ضبط كاميرا يملكها من قبل فرع المعلومات.

" تبين أنه يملك سيارة نوع ب أم أف 120 لون أسود تحمل الرقم 37511 / ج غير موجودة أمام منزله، كما أن هاتفه نوع أيفون مفقود بالإضافة إلى أن خزنة المنزل مفتوحة بشكل طبيعي".

وأوردت البرقية الأمنية معلومات عن احتمال أن يكونوا الجناة من التابعية السورية.

ومن الجديد بالذكر أنه قد عثر على جثة المذيع في إذاعة "راديو وان" غفين فورد وهو من الجنسية البريطانية داخل شقة في بيت مري في لبنان.

ونعت الإذاعة عبر حسابها على "فيسبوك"، المذيع غافين فورد Gavin Ford. ونشرت صورته، مرفقة بما يلي: "بكل أسى، نعلمكم أن صديقنا وزميلنا غافين فورد قد فارق الحياة".وتوجهت إدارة الراديو وفريق العمل بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه.

وأكد متحدث باسم السفارة البريطانية في لبنان وفاة المذيع في إذاعة "راديو وان" غفين فورد، مشيرا إلى أنه "مواطن بريطاني في الخمسينات من عمره".

وقال لصحيفة "ذي دايلي ستار" الناطقة بالإنجليزية:"نحن نتابع حيثيات وفاته، لكننا بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات"، مضيفا أن "فورد كان يعيش في لبنان منذ سنوات طويلة".