أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف البريطانية اليوم تداعيات موقف بريطانيا من عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي خاصة بعد نتائج الاجتماعات الأخيرة بين الأطراف في النمسا.
وتطرقت إلى ملف الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان إلى الملكة العربية السعودية موضحة أهمية الزيارة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأشارت إلى أن عدة وثائق هُربت من داخل سوريا تظهر كيف أن أوامر التعذيب والقتل تصدر مباشرة من رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ولفتت إلى تطور الصناعة الخاصة بتدوير مخلفات وحطام المباني المدمرة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي خلال الاعوام الماضية، وذلك مع تردي الوضع الاقتصادي في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي.
GMT 08:17 2018 الخميس ,20 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
GMT 13:04 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:01 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:59 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:11 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين
لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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