أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، باللقاء الذي جمع في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، مبرزةً أن الأمين العام عبر عن شكره للمملكة المغربية على دعمها لجهود إصلاح الأمم المتحدة وكذا لعمليات حفظ السلام.

وأوردت الصحف إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 13 اكتوبر المقبل، التي سيتنافس فيها المرشحان قيس سعيد و نبيل القروي.

وتناقلت إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سقوط صاروخ باليستي في محافظة صعدة شمال اليمن أطلقه الحوثيون الإرهابيون المدعومون من إيران من صنعاء.

وتناولت الصحف تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى إغلاق قوات جيش الاحتلال لمناطق بالضفة الغربية وقطاع غزة، واقتحام عشرات المستوطنين اليهود لباحات المسجد الأقصى في القدس.

وتطرقت صحف المغرب إلى تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه من أن بلاده معرضة لخطر لم يسبق له مثيل، على خلفية استهدافه في تحقيق بزعم سوء استخدامه للسُلطة.