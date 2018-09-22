أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الجدل الدائر بين الأحزاب الكردية العراقية بشأن استحقاق منصب رئيس الجمهورية، الذي يأتي قبيل ثلاثة أيام من موعد عقد جلسة مجلس النواب المقررة يوم الثلاثاء المقبل.
وعرجت الصحف على المواقف المتباينة للكتل السياسية العراقية حول أسس اختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة, مشيرة إلى وجود أكثر من عشرة أسماء مرشحة لهذا المنصب.
وتطرقت الصحف إلى الشأن الأمني مبرزة الإعلان عن مقتل 11 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتدمير ثلاث عجلات مفخخة بحملة أمنية استباقية بوادي" الحلكوم" والكهوف الواقعة شمال شرقي ناحية عكاشات ,غرب محافظة الأنبار.
وتناولت الصحف جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق في الـ 30 من الشهر الحالي، منوهة بأن عدد الكيانات المصادق عليها حتى الان بلغ 28 كيانا وعدد المرشحين 653 يتنافسون على 111 مقعدًا برلمانيًا.
واشارت الصحف إلى المكالمة الهاتفية التي تلقاها رئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي من وزيرالخارجية الأميركي "مايك بومبيو" التي هنأه فيها بانتخابه رئيساً للبرلمان، وتباحث معه حول الوضع السياسي والأمني في العراق.
في الشأن الاقتصادي أبرزت صحف السبت الهبوط الجديد لسعر صرف العملة التركية " الليرة" أمام الدولار, الذي يأتي بعد قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة .
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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