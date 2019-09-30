أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الإثنين

ركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على تأكيد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس على أن المؤسسة العسكرية لا تدعم أو تزكي أي مترشح في الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر القادم.

وتطرقت إلى نتائج الاجتماع الوزاري الدولي حول ليبيا في نيويورك، مبرزةً تجديد الدول المشاركة فيه التأكيد على أن لغة السلاح والتدخل الخارجي ليس هو السبيل الأنسب للحل السياسي للأزمة الليبية، مضيفة أنه لا حل لها دون توافق الليبيين فيما بينهم بمشاركة إيجابية من دول الجوار.

وأشارت صحف الجزائر إلى إعلان وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 15 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء.