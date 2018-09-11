أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، ارتفاع الأجور في المملكة المتحدة بنسبة 2.9 في المئة، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية .
وأشارت إلى ارتفاع الجنية الإسترليني مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر بدعم من التفاؤل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .
وتناولت الصحف تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن العالم سيواجه تغيرًا مناخيًا خارجًا عن السيطرة، إذا لم يتحرك لتغيير المسار الحالي في مواجهته بحلول 2020.
وسلطت الضوء على بدء روسيا أكبر تدريبات عسكرية في تاريخها منذ الحرب الباردة بمشاركة 300 ألف من قواتها المسلحة .
ولفتت الانتباه الي إعلان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون أن بلاده اتفقت مع بريطانيا وفرنسا على رد مشترك ضد أي استخدام جديد للأسلحة الكيميائية في سوريا .
وتناقلت إعلان ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، حالة الطوارئ قبيل وصول الإعصار فلورنس، حيث أمر حاكم كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر بإجلاء إلزامي لقرابة مليون شخص يقيمون في المنطقة الساحلية .
GMT 12:34 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:30 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
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GMT 07:48 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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