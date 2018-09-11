أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، ارتفاع الأجور في المملكة المتحدة بنسبة 2.9 في المئة، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية .

وأشارت إلى ارتفاع الجنية الإسترليني مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر بدعم من التفاؤل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وتناولت الصحف تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن العالم سيواجه تغيرًا مناخيًا خارجًا عن السيطرة، إذا لم يتحرك لتغيير المسار الحالي في مواجهته بحلول 2020.

وسلطت الضوء على بدء روسيا أكبر تدريبات عسكرية في تاريخها منذ الحرب الباردة بمشاركة 300 ألف من قواتها المسلحة .

ولفتت الانتباه الي إعلان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون أن بلاده اتفقت مع بريطانيا وفرنسا على رد مشترك ضد أي استخدام جديد للأسلحة الكيميائية في سوريا .

وتناقلت إعلان ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، حالة الطوارئ قبيل وصول الإعصار فلورنس، حيث أمر حاكم كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر بإجلاء إلزامي لقرابة مليون شخص يقيمون في المنطقة الساحلية .