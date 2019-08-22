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أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

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العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

الصحف الليبية
طرابلس - العرب اليوم
أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ، مشيرة إلى أن رئيس المجلس أطلع المشاركين في الاجتماع على آخر التطورات والمستجدات علي الصعيدين المحلي والدولي، وتطورات المعارك في العاصمة طرابلس .   وأشارت الصحف إلى عقد المجلس الأعلى للدولة، جلسة تشاورية،لمناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية والمعيشية، وسبل التخفيف من معاناة المواطنين، لا سيما المتضررين من الأوضاع بالعاصمة طرابلس، بالإضافة إلى مناقشة ملف المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها مع مجلس النواب.‎   وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة حدة تصاعد الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى مجور قصر بن غشير والسبيعة ومحور عين زارة وسط تكبد قوات الوفاق عشرات القتلى والجرحى ، ومشيرة إلى مواصلة الجيش عملياته في منطقة مرزق بالجنوب ضد الميليشيات المسلحة التي شردت أكثر من 13 الف شخص من بيوتهم .   وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية المالطي والترويج التجاري كارميلو أبيلا التي أكد خلالها معارضة بلاده لأي شكل من أشكال الحل العسكري في ليبيا وأملها في إيجاد حل سياسي يضمن رفاهية الشعب الليبي في المستقبل، مؤكدا أنها ستواصل مساعيها لتحقيق هذا الهدف ودعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة.   وعرجت الصحف على تجديد مبعوث الأمم المتحدة ، غسان سلامة، التأكيد على ضرورة العودة للمفاوضات واستئناف العملية السياسية بين الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية، معتبرًا أن الحل العسكري للأزمة وهم مكلف، منوهًا إلى أن الأمم المتحدة تقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات الليبية.
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أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس



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