أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، التي أكد فيها مضي الحكومة في محاربة الفساد بمختلف أشكاله ومظاهره، بالاضافة الى إعادة النظر في التشريعات التي تجرّم الفساد، وتعزّز الدور الذي تقوم به المؤسّسات الرقابيّة.
وتابعت صحف الجمعة دعوة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، المجتمع الدولي إلى الالتزام بتعهداته تجاه وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مناطق عملها بالإقليم.
واهتمت بالمباحثات التي أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بيير كرينبول، التي كشف خلالها بأن الأردن سيدعو لجلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب، على هامش الاجتماع العادي لوزراء الخارجية العرب من أجل دعم الأونروا.
وسلطت الضوء على دعوات لمستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، في أعياد اليهود التي تصادف في شهر سبتمبر المقبل.
واهتمت صحف الأردن بمقتل 27 شخصًا على الأقل معظمهم من المدنيين، خلال ثلاثة أيام من المعارك بين مجموعات مسلحة متناحرة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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