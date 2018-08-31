أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، التي أكد فيها مضي الحكومة في محاربة الفساد بمختلف أشكاله ومظاهره، بالاضافة الى إعادة النظر في التشريعات التي تجرّم الفساد، وتعزّز الدور الذي تقوم به المؤسّسات الرقابيّة.

وتابعت صحف الجمعة دعوة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، المجتمع الدولي إلى الالتزام بتعهداته تجاه وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مناطق عملها بالإقليم.

واهتمت بالمباحثات التي أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بيير كرينبول، التي كشف خلالها بأن الأردن سيدعو لجلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب، على هامش الاجتماع العادي لوزراء الخارجية العرب من أجل دعم الأونروا.

وسلطت الضوء على دعوات لمستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، في أعياد اليهود التي تصادف في شهر سبتمبر المقبل.

واهتمت صحف الأردن بمقتل 27 شخصًا على الأقل معظمهم من المدنيين، خلال ثلاثة أيام من المعارك بين مجموعات مسلحة متناحرة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.