أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالوضع الداخلي للبلاد مشيرة إلى إصابة خمس عسكريين في جبل مغيلة التابع لمحافظة القصرين جنوب غرب تونس في انفجار لغمين ارضيين إثر قيامهم بعملية تمشيط روتينية.

دوليًا.. كتبت عن تواصل الإشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج وقوات اللواء السابع في العاصمة طرابلس، أسفرت عن وقوع قتيلين أمس لترتفع حصيلة الضحايا إلى 43 قتيلاً منذ بداية الاشتباكات الاثنين الماضي.

وأوردت صحف الجمعة إعلان نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن قوات الجيش الوطني الشعبي في حالة تأهب قصوى لمواجهة مخاطر أمنية متعددة على الحدود الشرقية الجنوبية مع تونس وليبيا.

وتوقفت عند إعلان وزارة الصحة الجزائرية عن وجود 62 حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا حتى الأمس من بين 173 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7 أغسطس الجاري.

وتناولت الصحف نبأ مقتل شرطيين عراقيين وإصابة ثلاثة بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش قرب مدينة كركوك شمال العراق.

وتناقلت صحف تونس تأكيد الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنه لم يتم حتى الآن التواصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول القواعد الخاصة بإنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر عن طريق سفن أوروبية لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط .