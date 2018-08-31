أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالوضع الداخلي للبلاد مشيرة إلى إصابة خمس عسكريين في جبل مغيلة التابع لمحافظة القصرين جنوب غرب تونس في انفجار لغمين ارضيين إثر قيامهم بعملية تمشيط روتينية.
دوليًا.. كتبت عن تواصل الإشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج وقوات اللواء السابع في العاصمة طرابلس، أسفرت عن وقوع قتيلين أمس لترتفع حصيلة الضحايا إلى 43 قتيلاً منذ بداية الاشتباكات الاثنين الماضي.
وأوردت صحف الجمعة إعلان نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن قوات الجيش الوطني الشعبي في حالة تأهب قصوى لمواجهة مخاطر أمنية متعددة على الحدود الشرقية الجنوبية مع تونس وليبيا.
وتوقفت عند إعلان وزارة الصحة الجزائرية عن وجود 62 حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا حتى الأمس من بين 173 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7 أغسطس الجاري.
وتناولت الصحف نبأ مقتل شرطيين عراقيين وإصابة ثلاثة بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش قرب مدينة كركوك شمال العراق.
وتناقلت صحف تونس تأكيد الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنه لم يتم حتى الآن التواصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول القواعد الخاصة بإنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر عن طريق سفن أوروبية لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط .
GMT 12:53 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة
GMT 12:52 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة
GMT 12:50 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 12:48 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة
GMT 12:09 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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