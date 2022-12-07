قامت شركة "يوتلسات" الفرنسية للاتصالات وتطبيقا لقرار العقوبات الأوروبية بحذف قناة "برس تي في" من قمرها.

وحسب قناة "العالم" الإيرانية، "قطعت شركة القمر الصناعي الفرنسية يوتلسات بث قناة "برس تي في" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية بعد أسابيع قليلة من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها".

من جانبه، اعتبر مدير الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أحمد نوروزي، قرار حجب قناة "برس تي في" أمرا مخزيا، مشيرا إلى أنه سبق للغرب أن قام بوقف بث القنوات الإيرانية على أقماره الصناعية وهذا الحدث لم يكن جديدا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مؤخرا، "فرض عقوبات جديدة ضد شخصيات وكيانات إيرانية، على خلفيات انتهاكات في ملف حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران".