أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان القوات المسلحة مقتل طيارين سودانين، إثر سقوط وتحطم طائرة تدريب عسكرية أمس في منطقة الكوداب شمال ام درمان.

ونقلت عن نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر، أن الموارد التي تتمتع بها البلاد قادرة على تجاوز هذه المرحلة إذا تمت الاستفادة منها بالصورة المثالية، مطالبًا السودانيين بالاصطفاف لأجل الخروج من هذا المنعطف.

ونشرت إعلان رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، استعداد السودان للدفع بالعلاقات الثنائية مع جمهورية أذربيحان، وتطويرها لتشمل تبادل المصالح الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب التواصل والتنسيق السياسي في المحافل الإقليمية والدولية.

وتطرقت إلى تصريح شرطة تنزانيا امس، أن حصيلة ضحايا العبارة التي غرقت في بحيرة فكتوريا ارتفعت إلى 136 قتيلاً والمئات لا يزالون في عداد المفقودين.