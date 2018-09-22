أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان القوات المسلحة مقتل طيارين سودانين، إثر سقوط وتحطم طائرة تدريب عسكرية أمس في منطقة الكوداب شمال ام درمان.
ونقلت عن نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر، أن الموارد التي تتمتع بها البلاد قادرة على تجاوز هذه المرحلة إذا تمت الاستفادة منها بالصورة المثالية، مطالبًا السودانيين بالاصطفاف لأجل الخروج من هذا المنعطف.
ونشرت إعلان رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، استعداد السودان للدفع بالعلاقات الثنائية مع جمهورية أذربيحان، وتطويرها لتشمل تبادل المصالح الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب التواصل والتنسيق السياسي في المحافل الإقليمية والدولية.
وتطرقت إلى تصريح شرطة تنزانيا امس، أن حصيلة ضحايا العبارة التي غرقت في بحيرة فكتوريا ارتفعت إلى 136 قتيلاً والمئات لا يزالون في عداد المفقودين.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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