أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

أشارت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركزت على العلاقات الأمريكية مع روسيا وكوريا الشمالية أكثر من علاقاتها الأوروبية وهو ما عكسه في خطاب الرئيس ترامب الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسلطت الضوء على الحرب الأهلية في جنوب السودان ووصفها لها بالمنسية وبأنها من النزاعات المسلحة الأكثر دموية في هذا القرن.
وتناولت صحف الجمعة قضية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث بلغ عدد المستوطنين الإسرائليين نحو 700 ألف شخص، ورأيها أنه دون إجلائهم لا يمكن تطبيق حل الدولتين.
وتحدثت عن اتهام إسرائيل للنظام الإيراني بإخفاء مواد نووية بمخزن سري في طهران وتصريحها بأن في ذلك دليل على أنه ما تزال لدى النظام الإيراني طموحات لتطوير قنبلة نووية في الفترة القادمة.
وأشارت الصحف إلى تصريح وزير الخارجية البريطانية جيريمي هنت، بأن روسيا ستدفع ثمنًا غاليًا لاستخدامها أسلحة كيميائية في الهجوم بالغاز السام الذي جرى بمدينة سالزبري البريطانية وذلك على خلفية اكتشاف أن أحد المشتبه بهما بخصوص ذلك الهجوم كان ضابطًا في الجيش الروسي برتبة عقيد.
وتناقلت صحف بريطانيا أنباء عن ضغط وزراء بريطانيين باتجاه دفع الحكومة البريطانية إلى فرض حظر على حزب الله اللبناني الإرهابي ومن ثم اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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