أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

أشارت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركزت على العلاقات الأمريكية مع روسيا وكوريا الشمالية أكثر من علاقاتها الأوروبية وهو ما عكسه في خطاب الرئيس ترامب الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسلطت الضوء على الحرب الأهلية في جنوب السودان ووصفها لها بالمنسية وبأنها من النزاعات المسلحة الأكثر دموية في هذا القرن.

وتناولت صحف الجمعة قضية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث بلغ عدد المستوطنين الإسرائليين نحو 700 ألف شخص، ورأيها أنه دون إجلائهم لا يمكن تطبيق حل الدولتين.

وتحدثت عن اتهام إسرائيل للنظام الإيراني بإخفاء مواد نووية بمخزن سري في طهران وتصريحها بأن في ذلك دليل على أنه ما تزال لدى النظام الإيراني طموحات لتطوير قنبلة نووية في الفترة القادمة.

وأشارت الصحف إلى تصريح وزير الخارجية البريطانية جيريمي هنت، بأن روسيا ستدفع ثمنًا غاليًا لاستخدامها أسلحة كيميائية في الهجوم بالغاز السام الذي جرى بمدينة سالزبري البريطانية وذلك على خلفية اكتشاف أن أحد المشتبه بهما بخصوص ذلك الهجوم كان ضابطًا في الجيش الروسي برتبة عقيد.

وتناقلت صحف بريطانيا أنباء عن ضغط وزراء بريطانيين باتجاه دفع الحكومة البريطانية إلى فرض حظر على حزب الله اللبناني الإرهابي ومن ثم اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران.