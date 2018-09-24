أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ احمد للمغرب، و مباحثاته مع نظيره المغربي ناصر بوريطة ، مبرزة أن الزيارة أعطت دينامية جديدة للعلاقات الثنائية القائمة على الجوار الجغرافي.
وتوقفت الصحف عند التطورات الميدانية في العاصمة الليبية طرابلس التي تشهد عودة الاشتباكات بين قوات الأمن و الفصائل المسلحة في خرق لاتفاق الهدنة مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
وأبرزت الصحف إدانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هذه الأعمال محملا مجلس الأمن مسؤولية حماية أرواح و ممتلكات المدنيين.
وتناولت الصحف حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مسيرات العودة يوم الجمعة الماضي، حيث استشهد فلسطيني وأصيب اكثر من مائة اخرين، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية مارس الماضي إلى اكثر من 180 شهيدا.
وتطرقت الصحف إلى مستجدات الأزمة السورية، مشيرة إلى أن هذا الملف سيكون محور مشاورات دولية هذا الأسبوع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت تتواصل فيه ردود الفعل إزاء قرار روسيا و تركيا إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة ادلب.
وتابعت الصحف فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد فرض واشنطن رسوما جمركية جديدة على واردات صينية.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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