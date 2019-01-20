اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاحد

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على زيارة وفد حكومة الوفاق الليبي رفيع المستوى برئاسة وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر ووكيلي وزارتي المالية والتخطيط إلى المنطقة الجنوبية، موضحة تأكيد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على اهتمامه بمعاناة الجنوب وإصراره على معالجة شاملة للأزمة من جميع جوانبها.

وأشارت إلى عودة الهدوء إلى منطقة قصر بن غشير مسرح الاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة الليبية، والسماح للهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية بممرات آمنة لنقل الجرحى والأسر العالقة ونقل أطفال من منطقة السبيعة إلى مستشفى العاصمة، مبينة أن تلك الاشتباكات خلّفت 15 قتيلاً و51 مصابًا بينهم أربعة مدنيين.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة مواصلة الجيش الليبي عملياته العسكرية في سبها وكل مناطق الجنوب ضد الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب، مبينة سيطرة الجيش على مناطق في جنوب وغرب سبها وتطهيرها من الجماعات الإرهابية ومقتل قادة إرهابيين.

ونوهت إلى تصريح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن الأزمة السياسية في ليبيا تعززها شبكة معقدة من المصالح الضيقة وإطار قانوني مختل ونهب لثروات البلاد الكبيرة، مشيرًا إلى أن الليبيين فقط هم القادرون على إيجاد مسار يخرجهم من هذه الضائقة و السير بهم نحو الاستقرار.

ونقلت تأكيد الأمين العام المساعد للحلف الأطلسي جيمس أباتوراي عدم التوصل مع ليبيا إلى اتفاق لبناء جيش متطور.

وعرجت صحف ليبيا على تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اجتماعها مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في برلين، أن سياسة ألمانيا بشأن ملف الأزمة الليبية قريبة من النهج الإيطالي، معبرة عن استعداد حكومتها المشاركة في جولة ثانية محتملة لعملية إحلال السلام الجارية في ليبيا.