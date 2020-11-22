ترامب يتهم وسائل الإعلام بحجب معلومات حول انتشار كوفيد19
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ترامب يتهم وسائل الإعلام بحجب معلومات حول انتشار كوفيد-19

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العرب اليوم - ترامب يتهم وسائل الإعلام بحجب معلومات حول انتشار كوفيد-19

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وسائل الإعلام لا تولي الاهتمام بأن فيروس كورونا "ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الولايات المتحدة" وكتب الرئيس ترامب، على "تويتر": "الأخبار المزيفة لا تتحدث عن أن كوفيد-19، ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الولايات المتحدة. كنت في الاجتماع الافتراضي لمجموعة العشرين في وقت مبكر من هذا الصباح، وكان الموضوع الرئيسي للمناقشة هو كوفيد".

وأضاف ترامب: "سوف نتعافى بسرعة، خاصة مع لقاحاتنا" وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، في أقل من أسبوع بمقدار مليون حالة، وتجاوز 12 مليون مصاب.

المصدر: نوفوستي

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ترامب يتهم وسائل الإعلام بحجب معلومات حول انتشار كوفيد19 ترامب يتهم وسائل الإعلام بحجب معلومات حول انتشار كوفيد19



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