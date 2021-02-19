اهتمامات الصحف التونسية 19 شباط

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، والمفوض الأوروبي لسياسية الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، حيث أكد فاريلي استعداد الجانب الأوروبي لتعزيز كل مجالات التعاون مع تونس، بما في ذلك المجال الاقتصادي واللوجستي وأوردت الصحف إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

واشارت إلى القرار الذي اتخذه الحلف الأطلسي "الناتو" القاضي بمضاعفة عدد جنوده في العراق، ليصبح العدد الأجمالي للقوات العسكرية حوالي 5 آلاف وأوردت صحف تونس تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكورن، مقترحاً فيها أن تنقل الدول الغنية ما بين 3 إلى 5 % من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الموجودة لديها، إلى القارة الإفريقية التي تفتقر إليها بشدة، لافتًا الانتباه إلى أنه سيطرح الفكرة على اجتماع قادة مجموعة السبع.