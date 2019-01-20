اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه أمس، رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن مصر حريصة على استقرار المنطقة وتشكيل الحكومة اللبنانية.

وواكبت انطلاق أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية الرابعة اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة ثلاثة رؤساء دول، وستة رؤساء حكومات، و ١٢ وزيرًا، لإقرار ٢٧ بندًا اقتصاديًا واجتماعيًا، لإقرار السوق العربية المشتركة، وتحقيق التنمية العربية المستدامة، والربط الكهربائي، ومحاربة الفقر في الدول العربية

وأشارت صحف الأحد إلى بدء أعمال المؤتمر الدولي الـ 29 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة أمس، لمناقشة بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها.

وتحدثت عن اتهام الأمم المتحدة، إيران بدعم مليشيا الحوثي ضد الحكومة الشرعية اليمنية.

وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لافتة الانتباه إلى إصابة أربعة فلسطينيين أمس، خلال اقتحام قوات إسرائيلية شارع العين في بلدة سلوان بالقدس.

وسلّطت الضوء على إعلان العديد من أعضاء حركة السترات الصفراء مقاطعة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحل الأزمة الاجتماعية الكبرى التي تشهدها فرنسا.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ ارتفاع حصيلة الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس إلى 13 قتيلاً و 52 مصابًا.