أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالاستقبال الذي خص به الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيس الحكومة المغربية في بكين، و تأكيده على استعداد بلاده للتعاون الثلاثي (الصين - المغرب - إفريقيا) للاستثمار والدعم في إفريقيا

وتناولت الصحف الوضع في سوريا ،حيث يستعد أهالي حلب لأسوء السيناريوهات، مع هجوم وشيك لقوات النظام السوري، ضد المحافظة، وسط مخاوف دولية متزايدة على مصير الاف المدنيين والاطفال.

وتطرقت الصحف إلى العقبات التي تحول دون انعقاد مفاوضات جنيف حول الأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن الشروط التي وضعها المتمردون الحوثيون قد افشلت محادثات جنيف.

وواصلت الصحف رصدها لموجة الغضب الشعبي المستمرة في مدينة البصرة العراقية، التي زادت من تعميق الأزمة، مشيرة الصحف إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرات اخرين من قوات الأمن و المحتجين في المواجهات.

وتناولت الصحف الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي لكابول للقاء الرئيس الأفغاني والقائد الجديد للقوات الأمريكية، مبرزة أن الزيارة تأتي في وقت حاسم من النزاع المستمر منذ 17 عاما.