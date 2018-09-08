أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالاستقبال الذي خص به الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيس الحكومة المغربية في بكين، و تأكيده على استعداد بلاده للتعاون الثلاثي (الصين - المغرب - إفريقيا) للاستثمار والدعم في إفريقيا
وتناولت الصحف الوضع في سوريا ،حيث يستعد أهالي حلب لأسوء السيناريوهات، مع هجوم وشيك لقوات النظام السوري، ضد المحافظة، وسط مخاوف دولية متزايدة على مصير الاف المدنيين والاطفال.
وتطرقت الصحف إلى العقبات التي تحول دون انعقاد مفاوضات جنيف حول الأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن الشروط التي وضعها المتمردون الحوثيون قد افشلت محادثات جنيف.
وواصلت الصحف رصدها لموجة الغضب الشعبي المستمرة في مدينة البصرة العراقية، التي زادت من تعميق الأزمة، مشيرة الصحف إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرات اخرين من قوات الأمن و المحتجين في المواجهات.
وتناولت الصحف الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي لكابول للقاء الرئيس الأفغاني والقائد الجديد للقوات الأمريكية، مبرزة أن الزيارة تأتي في وقت حاسم من النزاع المستمر منذ 17 عاما.
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GMT 11:04 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
GMT 11:02 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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