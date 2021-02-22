اهتمامات الصحف المصرية 22 شباط

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا وسلطت الضوء على تأكيد وزير الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد تعاقد بلادها على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، وأنها بصدد تسلم 6ر8 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا كدفعة أولى من 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف.

وأبرزت صحف القاهرة إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن فتح الطريق الساحلي "سرت – مصراته" سيكون من أولويات الحكومة القادمة لدفع العملية السياسية والمصالحة قدمًا ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ونشرت دعوة جامعة الدول العربية الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل الي اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به ورصد صحف القاهرة الوضع في الأراضي الصومالية، مبرزة مقتل 52 مسلحًا من حركة الشباب الإرهابية في عمليات عسكرية للجيش جنوب البلاد وأشارت إلى الخطاب السياسي الذي أرسلته السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية الجديدة محددة عبره الاتفاقات الأساسية التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس.